【國際新聞】以巴衝突雙方逾3千人亡 三中國公民遇難

以巴衝突雙方至今累計超過3,000人死亡,中國外交部證實3名中國公民死亡、數人受傷,還有2人失蹤。加沙受圍困下斷水斷電,有醫生估計醫療物資幾日內會耗盡。哈馬斯否認屠殺婦孺,指以色列散播謊言。

加沙的醫院擠滿傷者,不少是小朋友,數月大的嬰孩亦受傷。以軍連番轟炸,不斷有傷者送院,但床位不勝負荷,有人只能在地下等候救治,有醫生估計醫療物資數天後便耗盡。

醫生西塔說:「受傷人數一直上升,正如你聽到背後的爆炸聲,醫院周圍仍不時遭轟炸。我估計巴勒斯坦的醫療系統本周過後便會崩潰,不止燃料耗盡,所有物資都短缺。」

加沙在圍困下,唯一的發電站燃料耗盡,入夜後幾乎漆黑一片,區內200萬人口失去主要電力供應。聯合國稱加沙逾30萬人流離失所,秘書長古特雷斯強調要盡快設立快速和暢通無阻的人道走廊,聯合國正與美國、以色列、埃及商討,讓物資可經人道走廊運進加沙,並容許加沙居民安全離開。

以色列總理內塔尼亞胡與反對派組建戰時內閣,指哈馬斯將以軍斬首、強姦婦女,以色列將團結一致,徹底摧毀哈馬斯。哈馬斯則否認屠殺婦女和兒童,指以軍散播謊言,指控毫無根據,試圖掩飾在加沙的屠殺和種族滅絕。

有生還的美國人憶述遇襲情況,父母為保護他而喪命。馬賽厄斯說:「恐怖分子打開門開槍,他們把手榴彈拋進來,之後爆炸。我爸爸的遺言說他沒有了手臂,媽媽在我面前死掉……」

據報土耳其正積極與哈馬斯斡旋,就人質問題談判。

