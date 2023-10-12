【國際新聞】以巴衝突雙方逾3千人亡 三中國公民遇難

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以巴衝突雙方至今累計超過3,000人死亡，中國外交部證實3名中國公民死亡、數人受傷，還有2人失蹤。加沙受圍困下斷水斷電，有醫生估計醫療物資幾日內會耗盡。哈馬斯否認屠殺婦孺，指以色列散播謊言。

加沙的醫院擠滿傷者，不少是小朋友，數月大的嬰孩亦受傷。以軍連番轟炸，不斷有傷者送院，但床位不勝負荷，有人只能在地下等候救治，有醫生估計醫療物資數天後便耗盡。

醫生西塔說：「受傷人數一直上升，正如你聽到背後的爆炸聲，醫院周圍仍不時遭轟炸。我估計巴勒斯坦的醫療系統本周過後便會崩潰，不止燃料耗盡，所有物資都短缺。」

加沙在圍困下，唯一的發電站燃料耗盡，入夜後幾乎漆黑一片，區內200萬人口失去主要電力供應。聯合國稱加沙逾30萬人流離失所，秘書長古特雷斯強調要盡快設立快速和暢通無阻的人道走廊，聯合國正與美國、以色列、埃及商討，讓物資可經人道走廊運進加沙，並容許加沙居民安全離開。

以色列總理內塔尼亞胡與反對派組建戰時內閣，指哈馬斯將以軍斬首、強姦婦女，以色列將團結一致，徹底摧毀哈馬斯。哈馬斯則否認屠殺婦女和兒童，指以軍散播謊言，指控毫無根據，試圖掩飾在加沙的屠殺和種族滅絕。

有生還的美國人憶述遇襲情況，父母為保護他而喪命。馬賽厄斯說：「恐怖分子打開門開槍，他們把手榴彈拋進來，之後爆炸。我爸爸的遺言說他沒有了手臂，媽媽在我面前死掉……」

據報土耳其正積極與哈馬斯斡旋，就人質問題談判。

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