【加州新聞】加州去年啟動低收入家庭兒童儲蓄計劃 許多合資格家庭尚未申請（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州在去年啟動一項低收入家庭兒童的儲蓄計劃CalKIDS,目前還有許多合資格的家庭尚未申請。

CalKIDS加州兒童投資和發展儲蓄計劃去年立法通過,最初由加州投資20億美元,旨在透過自動為加州兒童,尤其是來自服務欠缺社區的兒童儲蓄帳戶提供資金,以縮小高等教育不平等的差距。

CalKIDS帳戶中的資金可用於高等教育,包括大學和職業培訓。

2022年7月1日或之後在加州出生的所有嬰兒,將在大學儲蓄帳戶中收到175美元,符合條件的低收入公立學校學生,最多可獲得1,500美元。

CalKIDS帳戶還可以與新的或現有的ScholarShare 529帳戶連結,也就是家長可以繼續投放資金。

加州財務長馬世雲擔任投資委員會主席,週三她在首府沙加緬度一場記者會上表示,CalKIDS估計加州約有400萬名符合資格的兒童,但有超過300萬兒童及其家人並不知道申請,加州財政部和Calkids將展開全州範圍內的外展活動,告訴這些合資格的家庭。

研究表明,與沒有任何積蓄的家庭相比,有大學積蓄的家庭,就讀大學的機率要高出3倍,畢業機率則高出4倍。

