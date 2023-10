【有線新聞】

美國一名華裔海軍士兵承認受賄,向中國洩露敏感國安資訊。

案情指26歲譯音姓趙的海軍中士,多次向中國情報官員披露美軍在印太地區的軍演計劃及日本沖繩美軍基地的雷達系統藍圖等敏感資料,在2021至23年間收取合共約15000美元報酬。

他今年8月被捕後還柙至今,周二在洛杉磯聯邦法院承認與外國情報官員合謀罪和收受賄賂罪,面臨最高20年監禁,預計明年1月判刑。

