【灣區新聞】舊金山警方拘兩疑犯 涉嫌與Mission區多宗商店劫案有關（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕兩名疑犯涉嫌與Mission區一系列的商店劫案有關,並起出多支槍械。

根據舊金山警方,在調查上月26日至本月4日期間三宗發生在凌晨時段的商店持械行劫案時,發現犯案的手法相同,匪徒都是持槍要脅受害人,要受害者在地上,或將他們關進店後的房間,判斷三宗搶劫案均由同一班匪徒所為。

警方稱匪徒偷走現金、商品,並曾在兩間商舖偷走ATM櫃員機,其中兩宗搶劫案中,嫌犯更用手槍擊打受害人。

經過調查後,警方確定其中一名疑犯是32歲舊金山(三藩市)居民Jacquez Tucker,並在本月4日在Silver夾San Bruno街拘捕Tucker,同時成功拘捕另一名疑犯,33歲的Lloyd Gage。

警方指,Gage被捕時他所穿的衣服和鞋子,與他在搶劫時所穿的衣服和鞋子相同,並藏有案中使用的步槍。

隨後警方持搜查令,在Tucker住所亦搜出在搶劫時所穿的衣服和鞋子和兩把手槍,以及在案中被盜的商品。

目前兩人都被拘押在舊金山縣監獄,以及均面臨包括搶劫、綁架及以致命武器襲擊等多項指控。

