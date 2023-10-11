【灣區新聞】舊金山警方拘兩疑犯 涉嫌與Mission區多宗商店劫案有關（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）警方拘捕兩名疑犯涉嫌與Mission區一系列的商店劫案有關，並起出多支槍械。

根據舊金山警方，在調查上月26日至本月4日期間三宗發生在凌晨時段的商店持械行劫案時，發現犯案的手法相同，匪徒都是持槍要脅受害人，要受害者在地上，或將他們關進店後的房間，判斷三宗搶劫案均由同一班匪徒所為。

警方稱匪徒偷走現金、商品，並曾在兩間商舖偷走ATM櫃員機，其中兩宗搶劫案中，嫌犯更用手槍擊打受害人。

經過調查後，警方確定其中一名疑犯是32歲舊金山（三藩市）居民Jacquez Tucker，並在本月4日在Silver夾San Bruno街拘捕Tucker，同時成功拘捕另一名疑犯，33歲的Lloyd Gage。

警方指，Gage被捕時他所穿的衣服和鞋子，與他在搶劫時所穿的衣服和鞋子相同，並藏有案中使用的步槍。

隨後警方持搜查令，在Tucker住所亦搜出在搶劫時所穿的衣服和鞋子和兩把手槍，以及在案中被盜的商品。

目前兩人都被拘押在舊金山縣監獄，以及均面臨包括搶劫、綁架及以致命武器襲擊等多項指控。

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