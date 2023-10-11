【灣區新聞】舊金山市府推回扣計劃 民眾購買商用洗衣機可獲5千元回扣（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市參事佩斯金表示，市內的洗衣店近年不斷結業，因此市府將提供一項回扣計劃，購買商用洗衣機，可以獲得高達5000元的回扣。

根據市府資料，近年市內洗衣店的結業速度飆升，當中很多倒閉的洗衣店都位於華埠和田德隆等人口高密度社區，因此直接影響到不少家中沒有洗衣機的中低收入住客。

市參事佩斯金（Aaron Peskin）說，擁有清潔的衣服，是生活中一個基本需求。

佩斯金說︰「很多人都視之為理所當然，不用擔心如何去清潔自己的衣服，因為洗衣設備已在家中，但並不是所有人都能如此。」

佩斯金取得一筆35萬的預算撥款，將購買每部商用洗衣機的回扣金額，由500元大幅增加至5000元。

佩斯金說︰「我希望這筆錢可以用盡，這個撥款會容許商人購買一些更省電和省水的洗衣機，而受益的都會是一些小商業。」

他又稱，理解洗衣店申請牌照的過程繁複，因此與樓宇檢查局（DBI）合作，簡化申請過程。

該項回扣計劃只適用於購買和安裝商用級別洗衣機，並只有2023至2024「能源之星節能之最」標籤的洗衣機才符合資格，市民可以到舊金山水務局的網站申請。

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