【灣區新聞】舊金山市府推回扣計劃 民眾購買商用洗衣機可獲5千元回扣（視頻）

舊金山(三藩市)市參事佩斯金表示,市內的洗衣店近年不斷結業,因此市府將提供一項回扣計劃,購買商用洗衣機,可以獲得高達5000元的回扣。

根據市府資料,近年市內洗衣店的結業速度飆升,當中很多倒閉的洗衣店都位於華埠和田德隆等人口高密度社區,因此直接影響到不少家中沒有洗衣機的中低收入住客。

市參事佩斯金(Aaron Peskin)說,擁有清潔的衣服,是生活中一個基本需求。

佩斯金說︰「很多人都視之為理所當然,不用擔心如何去清潔自己的衣服,因為洗衣設備已在家中,但並不是所有人都能如此。」

佩斯金取得一筆35萬的預算撥款,將購買每部商用洗衣機的回扣金額,由500元大幅增加至5000元。

佩斯金說︰「我希望這筆錢可以用盡,這個撥款會容許商人購買一些更省電和省水的洗衣機,而受益的都會是一些小商業。」

他又稱,理解洗衣店申請牌照的過程繁複,因此與樓宇檢查局(DBI)合作,簡化申請過程。

該項回扣計劃只適用於購買和安裝商用級別洗衣機,並只有2023至2024「能源之星節能之最」標籤的洗衣機才符合資格,市民可以到舊金山水務局的網站申請。

