【財經新聞】亞馬遜Prime Day哪些商品最划算

【KTSF 張擎鳳報導】
網購平台亞馬遜的Prime Day會員折扣活動在週二週三兩天舉辦，一起來看看有哪些商品現在入手最划算。
亞馬遜的Prime Day活動，從週二開始為期兩天，向Amazon Prime用戶提供上百項打折商品，不管是要添購家庭用品，到最新的科技產品，Prime Day都應有盡有。
但實際到亞馬遜網站上一看，有些打折的商品，其實不盡然比其他地點的售價還低，原因是因為在亞馬遜上出售商品的第三方賣家，有可能標價原本就比較高，打折後只是回到原價，所以觀眾朋友在購物時，可是要睜大眼睛，貨比三家不吃虧。
《紐約時報》生活版的編輯們，週二就出版了他們認為是最划算的Prime Day促銷品。
如果您數新手爸爸媽媽，就可以考慮原價260元的Baby Jogger嬰兒車，現時只要180元就可以入手。
家裡常有訪客來過夜的民眾，也可以考慮入手一套SoundAsleep的Queen size充氣床，充氣快速簡單，使用後又好收納，現時只要119元。
打掃家裡時不可或缺的吸塵器DysonV12原價630元，現在只要440元；iRobot Roomba i4+及Roborock Q5+兩款掃地機器人，同樣都下殺200元。
而電子產品方面，128 GB的Google Pixel平板現時降價至409元，Samsung Galaxy Watch6智慧手錶則是270元。
還有更多商品及折扣，民眾可以在網上慢慢選購。
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