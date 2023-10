【財經新聞】亞馬遜Prime Day哪些商品最划算

【KTSF 張擎鳳報導】

網購平台亞馬遜的Prime Day會員折扣活動在週二週三兩天舉辦,一起來看看有哪些商品現在入手最划算。

亞馬遜的Prime Day活動,從週二開始為期兩天,向Amazon Prime用戶提供上百項打折商品,不管是要添購家庭用品,到最新的科技產品,Prime Day都應有盡有。

但實際到亞馬遜網站上一看,有些打折的商品,其實不盡然比其他地點的售價還低,原因是因為在亞馬遜上出售商品的第三方賣家,有可能標價原本就比較高,打折後只是回到原價,所以觀眾朋友在購物時,可是要睜大眼睛,貨比三家不吃虧。



《紐約時報》生活版的編輯們,週二就出版了他們認為是最划算的Prime Day促銷品。

如果您數新手爸爸媽媽,就可以考慮原價260元的Baby Jogger嬰兒車,現時只要180元就可以入手。

家裡常有訪客來過夜的民眾,也可以考慮入手一套SoundAsleep的Queen size充氣床,充氣快速簡單,使用後又好收納,現時只要119元。

打掃家裡時不可或缺的吸塵器DysonV12原價630元,現在只要440元;iRobot Roomba i4+及Roborock Q5+兩款掃地機器人,同樣都下殺200元。

而電子產品方面,128 GB的Google Pixel平板現時降價至409元,Samsung Galaxy Watch6智慧手錶則是270元。

還有更多商品及折扣,民眾可以在網上慢慢選購。

