4級颶風Lidia的風力時速增加至140英里,週二晚吹襲墨西哥太平洋沿岸的渡假勝地巴亞爾塔港。

4級颶風Lidia在Cabo Corrientes市登陸,預料將向巴亞爾塔港南部內陸移動,到時Lidia對該處的打擊可能會輕一點。

颶風中心警告說,Lidia可能引發山洪和風暴潮,當地沿海社區的學校暫時停課。

週日,熱帶風暴Max吹襲墨西哥南太平洋海岸,帶來的降雨沖毀了南部格雷羅州的部份沿岸高速公路。

