【全國新聞】紐約州聯邦眾議員George Santos被控挪用信用卡

【KTSF 朱慧琪報導】

早前被控多項欺詐罪的共和黨籍紐約州聯邦眾議員George Santos，面對新的控罪，聯邦檢察官指控Santos涉嫌盜竊政治捐款人的身份資料，再用這些人的信用卡刷卡，並將部份錢存入自己的銀行戶口。

檢控官週二向法院提交的新起訴書，取代原本指控Santos挪用競選資金的起訴書。

根據新的起訴書，Santos涉嫌用其政治捐款人的信用卡，未經卡主同意就刷卡消費44,000元，用作經選經費。

其中一次，他涉嫌用一名捐款者的信用卡刷卡12,000元，然後大部份的錢存入Santos自己的銀行戶口。

Santos亦被指向聯邦選舉委員會謊報借出50萬元給其競選工程，以顯示他是認真參選，以獲得共和黨的支持，但其實當時他的戶口只有8千元。

Santos未有對新控罪作出回應，他的經選辧前財務主管上週承認串謀欺詐，向潛在的捐款人和共和黨提交虛假的財務報告。

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