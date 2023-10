【全國新聞】紐約州聯邦眾議員George Santos被控挪用信用卡

【KTSF 朱慧琪報導】

早前被控多項欺詐罪的共和黨籍紐約州聯邦眾議員George Santos,面對新的控罪,聯邦檢察官指控Santos涉嫌盜竊政治捐款人的身份資料,再用這些人的信用卡刷卡,並將部份錢存入自己的銀行戶口。

檢控官週二向法院提交的新起訴書,取代原本指控Santos挪用競選資金的起訴書。

根據新的起訴書,Santos涉嫌用其政治捐款人的信用卡,未經卡主同意就刷卡消費44,000元,用作經選經費。

其中一次,他涉嫌用一名捐款者的信用卡刷卡12,000元,然後大部份的錢存入Santos自己的銀行戶口。

Santos亦被指向聯邦選舉委員會謊報借出50萬元給其競選工程,以顯示他是認真參選,以獲得共和黨的支持,但其實當時他的戶口只有8千元。

Santos未有對新控罪作出回應,他的經選辧前財務主管上週承認串謀欺詐,向潛在的捐款人和共和黨提交虛假的財務報告。

