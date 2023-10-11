【灣區新聞】中國駐舊金山總領事館被車撞入 目擊者講述當時情況（視頻）

October 11, 2023 新聞, 灣區新聞, 華人社區, 熱點關注

【KTSF 萬若全報導】

中國駐舊金山總領事館簽證大廳週一遭不名人士駕車衝撞，涉案的司機被警方開槍打死，幸好當時簽證時間已過，否則可能會有無辜民眾受傷。

中國駐舊金山總領事館簽證大廳週二暫停對外辦公，不過還是有民眾前來訊問，卻撲了個空。

Waron說：「我爸媽要去廣交會，明天有預約，但好像關門，所以我不知道怎麼辦，我雙親來自德州，我住在這裡，想過來打聽明天的預約。」

事發於週一下午3時09分，一輛藍色汽車衝進位於舊金山Geay大道的中國總領事館簽證大廳，根據在場民眾拍下上傳到社交媒體的畫面，藍色轎車停在大廳內，民眾從館內跑出來。

其中一位是舊金山「星假期」旅行社老闆Melody，她接受電話採訪時說：「三點鐘的時候，因為我們是取完件在那邊等，因為通常領事館兩點半就關門了，已經不讓客人進來了，但是那時候裡面大概還有一些十幾個人吧，還有一些沒辦完的，就是說事情沒辦完的，都在等待辦簽證的，突然三點鐘的時候，就一輛藍色的小轎車，就是豐田的車子，就這樣衝進來，衝進領事館的大廳，然後大家突然嚇一跳，門口的保安就衝過去，看看去控制那個局面，去跟那個人交涉，然後裡面的人都受到驚嚇，都躲在角落那邊。」

Melody說大概過了5分鐘左右，場面控制住，保安叫大家趕快撤離，他看到涉案的司機相當年輕，年約30左右。

Melody說：「因為有幾個男生，膽子大一點上前去拍，用手機去拍，說看到有槍，我們趕快走吧，我們才往外走的，剛開始還搞不清什麼狀況，我只看見他講站出來的時候，頭上面都是血，頭部受傷了流血，3點07那時候，我跑出來，我們大家都跑出來，3點09坐上車的時候，我就聽見了兩聲槍響。」

Melody說，萬幸的是簽證時間已經結束，如果早一點，後果不堪設想。

Melody說：「兩點半以後，領事館裡面已經剩下沒沒多少人，所以那時候那邊是空的，大家都圍在櫃檯那邊的，幸虧還是三點鐘以後，要是兩點的時候，一點的時候他撞到那個地方，是很多人的。」

涉案的司機中槍後送醫後不治身亡，本台週二向警方詢問關於死者的資料，警方表示目前尚無法進一步透露。

中國駐舊金山總領館發言人表示，嚴厲譴責這起暴力攻擊事件，保留追究事件相關責任的權利，中領館已向美方提出嚴正交涉，要求迅速查明真相，依法嚴肅處置。

領事館簽證大廳何時開放，民眾可以上中領館官網查詢。

對於有人駕車撞入駐舊金山中領館簽證大廳，白宮譴責事件，白宮國家安全委員會發言人表示，對這次事件，和所有針對在美國工作的外國外交人員的暴力襲擊，白宮予以譴責。

白宮消息指，事件發生之後，美國官員有跟中國外交部官員保持聯繫，又說調查人員相信涉案司機有惡意動機。

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