【灣區新聞】中國駐舊金山總領事館被車撞入 目擊者講述當時情況（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中國駐舊金山總領事館簽證大廳週一遭不名人士駕車衝撞,涉案的司機被警方開槍打死,幸好當時簽證時間已過,否則可能會有無辜民眾受傷。

中國駐舊金山總領事館簽證大廳週二暫停對外辦公,不過還是有民眾前來訊問,卻撲了個空。

Waron說:「我爸媽要去廣交會,明天有預約,但好像關門,所以我不知道怎麼辦,我雙親來自德州,我住在這裡,想過來打聽明天的預約。」

事發於週一下午3時09分,一輛藍色汽車衝進位於舊金山Geay大道的中國總領事館簽證大廳,根據在場民眾拍下上傳到社交媒體的畫面,藍色轎車停在大廳內,民眾從館內跑出來。

其中一位是舊金山「星假期」旅行社老闆Melody,她接受電話採訪時說:「三點鐘的時候,因為我們是取完件在那邊等,因為通常領事館兩點半就關門了,已經不讓客人進來了,但是那時候裡面大概還有一些十幾個人吧,還有一些沒辦完的,就是說事情沒辦完的,都在等待辦簽證的,突然三點鐘的時候,就一輛藍色的小轎車,就是豐田的車子,就這樣衝進來,衝進領事館的大廳,然後大家突然嚇一跳,門口的保安就衝過去,看看去控制那個局面,去跟那個人交涉,然後裡面的人都受到驚嚇,都躲在角落那邊。」

Melody說大概過了5分鐘左右,場面控制住,保安叫大家趕快撤離,他看到涉案的司機相當年輕,年約30左右。

Melody說:「因為有幾個男生,膽子大一點上前去拍,用手機去拍,說看到有槍,我們趕快走吧,我們才往外走的,剛開始還搞不清什麼狀況,我只看見他講站出來的時候,頭上面都是血,頭部受傷了流血,3點07那時候,我跑出來,我們大家都跑出來,3點09坐上車的時候,我就聽見了兩聲槍響。」

Melody說,萬幸的是簽證時間已經結束,如果早一點,後果不堪設想。

Melody說:「兩點半以後,領事館裡面已經剩下沒沒多少人,所以那時候那邊是空的,大家都圍在櫃檯那邊的,幸虧還是三點鐘以後,要是兩點的時候,一點的時候他撞到那個地方,是很多人的。」

涉案的司機中槍後送醫後不治身亡,本台週二向警方詢問關於死者的資料,警方表示目前尚無法進一步透露。

中國駐舊金山總領館發言人表示,嚴厲譴責這起暴力攻擊事件,保留追究事件相關責任的權利,中領館已向美方提出嚴正交涉,要求迅速查明真相,依法嚴肅處置。

領事館簽證大廳何時開放,民眾可以上中領館官網查詢。

對於有人駕車撞入駐舊金山中領館簽證大廳,白宮譴責事件,白宮國家安全委員會發言人表示,對這次事件,和所有針對在美國工作的外國外交人員的暴力襲擊,白宮予以譴責。

白宮消息指,事件發生之後,美國官員有跟中國外交部官員保持聯繫,又說調查人員相信涉案司機有惡意動機。

