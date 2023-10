【灣區新聞】舊金山市府律師告三間華埠散房業主違反安全衛生規定（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市府律師邱信福控告三間華埠散房的業主,指他們涉嫌一直沒有改善物業的衛生,並且安全違規,構成不人道的居住環境。

舊金山市府律師邱信福(David Chiu)表示,涉事的散房包括Powell街1449號、Vallejo街790號和Jackson街912號。

幾名被控告的人士分別為Jeff Appendrodt、Shailendra Devdhara及Kamlesh Patel, 他們涉嫌多年無視住客投訴居住環境,並忽略物業中的安全及衛生違規,包括違法改建和間房、清潔問題、蟲患及消防違規等。

邱信福 說:「眾所周知,法律規定,業主有責任打理物業,好讓房屋不會惡化到一個影響住客的安全和健康的地步,這些業主不負責任,讓住客受苦而從中獲利。」

邱信福表示,業主有責任保養好物業,形容移民住客要在這般情況下居住是不可接受。

邱信福說:「舊金山人不應在這些情況下居住,這不能被接受也是不人道。」

雖然情況在過往有所改善,但目前仍有多達21宗違規,三名業主亦涉嫌構成公眾滋擾。

有住客表示,之前的業主都沒有現在這樣的情況。

散房住客李駿賢說:「現在這個新業主,連基本功都沒有做,包括走廊、廁所沒清潔,這個現象過去這幾年才出現,我們和業主盡力有溝通,但有時無論電話還是電郵,他都是不回覆我們。」

市府亦向與三人有關的5間有限公司提告,一旦勝訴,業主將會被罰款。

自2018年開始,違規每存在一天就要罰1000元,法庭亦會頒令要求業主解決所有違規事項。

根據舊金山紀事報,Appendrodt表示與訴訟完全無關,而擁有其中兩間涉事物業的Patel指,購買兩幢樓前不知道有違規,並有對情況作出改善,至於第三名被告業主Devdhara就否認市府提出的指控。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。