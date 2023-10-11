【加州新聞】稅局提醒加州民眾要在10月16日或之前報稅（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

加州因為過去冬天暴雨導致的災害，國稅局和加州稅務局將55個縣的報稅日延後到10月16日，當局現在提醒那些在今年還沒有報稅的民眾，還有不到一個星期的報稅時間。

加州稅務局提醒民眾，58個縣當中，除了Shasta、Modoc和Lassen縣之外，所有人就2022年的收入報稅截止日期是10月16日星期一，也就是說，所有灣區和沙加緬度地區的報稅日都是10月16日，過了這個報稅日，就可能面對罰款。

當局表示，加州每年會收到大約有2千萬份報稅表，估計目前還有300萬人還沒有報稅，比一般報稅截止日期前的一個星期，有多出100萬人還沒有報稅。

國內還有其他州，因為如颶風、山火的自然災害，例如夏威夷州、佛州、緬因州、麻省、南卡羅來納州、路易斯安那州，要是報稅人也在這些地方受災的話，那報稅日就可以再延後至明年2月15日，但是必須在報稅表上註明電子報稅的人士，則必須清楚說明受影響的災害。

當局提醒民眾，可以免費使用加州的免費電子報稅CalFile Program，而加州稅務局的網站，也可以找到其他免費電子報稅的服務。

當局也藉機會提醒民眾要盡快的取得退稅，可以選擇將退稅款額，直接存入自己的銀行戶口，而不需要等退稅支票。

另外，當局也提醒民眾，提防一些騙子冒充稅務人員要求民眾寄錢，或從中盜取報稅人的身份。

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