【加州新聞】稅局提醒加州民眾要在10月16日或之前報稅（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

加州因為過去冬天暴雨導致的災害,國稅局和加州稅務局將55個縣的報稅日延後到10月16日,當局現在提醒那些在今年還沒有報稅的民眾,還有不到一個星期的報稅時間。

加州稅務局提醒民眾,58個縣當中,除了Shasta、Modoc和Lassen縣之外,所有人就2022年的收入報稅截止日期是10月16日星期一,也就是說,所有灣區和沙加緬度地區的報稅日都是10月16日,過了這個報稅日,就可能面對罰款。

當局表示,加州每年會收到大約有2千萬份報稅表,估計目前還有300萬人還沒有報稅,比一般報稅截止日期前的一個星期,有多出100萬人還沒有報稅。

國內還有其他州,因為如颶風、山火的自然災害,例如夏威夷州、佛州、緬因州、麻省、南卡羅來納州、路易斯安那州,要是報稅人也在這些地方受災的話,那報稅日就可以再延後至明年2月15日,但是必須在報稅表上註明電子報稅的人士,則必須清楚說明受影響的災害。

當局提醒民眾,可以免費使用加州的免費電子報稅CalFile Program,而加州稅務局的網站,也可以找到其他免費電子報稅的服務。

當局也藉機會提醒民眾要盡快的取得退稅,可以選擇將退稅款額,直接存入自己的銀行戶口,而不需要等退稅支票。

另外,當局也提醒民眾,提防一些騙子冒充稅務人員要求民眾寄錢,或從中盜取報稅人的身份。

