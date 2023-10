【國際新聞】華府稱無意向以色列派遣部署 警告伊朗勿插手

【有線新聞】

美軍加強區內軍力,但白宮強調目前無意向以色列派遣部隊。伊朗最高領袖哈梅內伊否認有參與策劃哈馬斯的突襲。俄羅斯傳媒引述消息稱,巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯將到訪莫斯科。

美軍最先進的核動力航母福特號戰鬥群已抵達地中海,移近以色列加強威懾,美軍亦會向區內增派戰機支援。

白宮國家安全委員會發言人柯比表示,預計以色列會提出更多安全支援請求,美方會盡可能滿足,但現階段無意向當地派遣軍隊。

有分析認為美軍在區內增加軍力,除了表達對以色列的支持,還旨在達到威懾作用,阻止其他國家或武裝組織加入戰鬥,包括伊朗。

伊朗總統萊希讚揚哈馬斯的行動。對於有報道指伊朗協助哈馬斯策劃突襲,柯比稱沒有情報顯示伊朗直接參與,但顯然是同謀。

美軍參謀長聯席會議主席布朗則稱不希望衝突擴大,警告伊朗不要介入,他與以色列參謀長哈勒維通話,商討局勢。

西方多國繼續表態支持以色列,白宮亮起代表以色列國旗的藍色和白色燈光。美、英、法、德及意大利五國領導人發表聯合聲明譴責哈馬斯,強調會堅定和團結,確保以色列能夠自衛,為中東最終和平創造條件。

法國民眾遊行支持以色列。有歐盟官員一度宣布暫停援助巴勒斯坦,歐盟委員會數小時後發聲明,澄清是緊急審查援助項目,確保資金不會間接落入任何恐怖組織手上,用作攻擊以色列。

聯合國秘書長古特雷斯表示對以色列圍困加沙深感悲痛,敦促各方容許聯合國人道救援能進入加沙。

