【KTSF】

舊金山(三藩市)發生一宗Cable Car纜車車禍。

舊金山消防局指,週一中午近1點,一架Cable Car纜車在Washington街下斜路時,注意到在Taylor街的十字路口有一輛汽車,纜車司機為了避免撞上前面汽車,啟動了緊急剎車,導致後面一架貨車收掣不及,撞上該纜車,造成6名乘客受輕傷,送往醫院治療。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。