位於南灣聖荷西市的一間Gucci名店,日前遭5名蒙面匪徒闖入爆竊,其中一名匪徒被到場的後備警員及保安拘捕,其餘4名匪徒仍然在逃。

事發於10月5日星期四,5名蒙面匪徒闖入Gucci位於Valley Fair購物中心的分店,搶走約值5萬元的手袋和其他貨品,當時在購物中心擔任保安職務的一名後備警員到場追截其中一名匪徒,後者作出反抗,多次拳擊後備警員,在店舖保安的協助下,雙方糾纏一輪後匪徒最終被捕。

警方起回兩個被盜的手袋,其餘賊人在增援的警員到場前逃去無蹤。

被捕疑犯是27歲男子Shawn Pruitt,他正被內華達州當局追緝,疑犯涉嫌犯下打劫、有組織零售盜竊、襲警等多項控罪,被扣留在Santa Clara縣監獄。

