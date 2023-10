【KTSF】

小羅拔-甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)週一表示,他將不會代表民主黨,而改為以獨立參選人身份參選下屆總統,從而避免在民主黨內與現任總統拜登競爭。

本身是環境事務律師的小羅拔-甘迺迪週一在賓夕凡尼亞州對支持者說,他代表了一個抗拒左右翼分裂的民粹主義運動,他一直反疫苗,曾倡導疫苗陰謀論而著名。

他指責民主黨放棄原則而變得貪腐,而共和黨右翼人士就指他有可能搶走部份特朗普的票源。

