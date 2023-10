【KTSF】

一年一度的世界南瓜大賽週一在中半島半月灣舉行,得到頭獎的農夫是Travis Gienger,他所種植的大南瓜的重量創下新紀錄。

被命名為Michael Jordan的南瓜重達2,749磅,它比兩年前在意大利創下的世界紀錄的大南瓜重47磅。

衛冕冠軍的種植者Travis Gienger表示,他以知名前籃球明星Jordan的名字為南瓜命名,因為他的球衣號碼是23,與2023年很相配。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。