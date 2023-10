【KTSF】

賓夕凡尼亞州Indiana縣一個社區中心在週日凌晨發生槍擊案,有一人死亡,8人受傷,事發時現場正舉行一個私人派對。

警方在午夜過後接報到場,當時大樓內約有150人,一名22歲來自匹茲堡的男子已經死亡,另外5男3女年輕人中槍受傷,至少有一個重傷。

警方指,涉案槍手不止一個,他們開了十幾槍,警方在現場找出多個子彈殼及一些槍械,不排除當時在大樓內有人駁火。

案件的動機仍在調查中,暫時未有拘留任何人,聯邦與州警方一共懸紅15,000元捉拿槍手歸案。

