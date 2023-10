【加州新聞】紐森通過加州社區大學放農曆新年 否決迷幻蘑菇合法化（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州州長紐森在剛剛過去的週末,再簽署和否決了一系列新的加州法案,當中包括州參議員威善高提出的迷幻蘑菇合法化的法案等。

在剛剛過去的週末,州長紐森正加趕步伐,在10月14日之前決定是否簽署實施一系列的加州新法案。

他簽署通過的法案,包括州眾議員丁右立提出的AB449和AB264法案,AB449法案要求每個執法機構向司法部提交有關打擊仇視罪行詳細的政策,並確保落實問責制。

而AB264法案就允許加州的社區大學在農曆新年放假。

州長也簽署了新一輪氣候變遷法案,包括規定年收入在十億美元以上的大公司,要公布溫室氣體排放量碳足跡,以及每兩年要公布降低涉及氣候變化的金融風險計劃。

紐森也簽署通過振興舊金山(三藩市)30到32號碼頭的法案,整修其基礎設施等等。

紐森也否決多項法案,當中包括州參議員威善高提出的SB58法案,以及楊馳馬草礙的AB347法案,他們分別建議將迷幻蘑菇合法化,和允許在加州開設阿姆斯特丹風格的大麻咖啡館。

威善高表示,研究證明,某些迷幻蘑菇可以帶來顯著的好處,以及包括退伍軍人在內有心理疾病的民眾,可以使用迷幻劑可以緩解症狀,紐森否決了這項法案但強調會繼續研究該議題。

紐森也否決了為所有公立高中生提供免費保險套,以及向陪審團發放每日一百元的法案。

