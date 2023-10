【全國新聞】聯合汽車工人工會罷工行動繼續擴大 Mack貨車工人也罷工

【KTSF 朱慧琪報導】

聯合汽車工人工會的罷工行動繼續擴大,Mack貨車公司的工會員工投票否決一項為期五年的初步合約協議,近4千工人週一進行罷工。

聯合汽車工人工會表示,Mack貨車73%的工會員工投票反對上週車廠和工會就新合約達成的初步協議,4千名Mack貨車工會員工週一發起罷工,加入另外三大車廠的罷工行動。

分析指,Mack貨車工人反對初步協議,可能因為新合約只是加薪19%,加薪幅度不及其他三大車廠提出20%至23%的加薪幅度。

工會主席Shawn Fain在社交平台X上發聲明表示,看到工人堅持爭取更好的協議,他亦深受鼓舞,Mack貨車的工會員工,與許多其他車廠員工的要求類似,包括加工資、增加醫療保健和退休金福利。

汽車工人罷工已經持續三個星期,目前共有超過3萬名汽車工會員工在22個州罷工。

根據Anderson經濟集團(AEG)分析,這次歷史性的罷工,這三星期已經造成超過55億美元的經濟損失,破了上一次的記錄,由2019年聯合汽車工人工會針對通用汽車的罷工,當時造成40億美元損失。

據估計,隨著罷工的進展,以及擴大到更多地點,罷工對經濟的影響將會越來越大,雖然勞資雙方尚未達成最終協議,工會高層對談判保持樂觀,指出汽車製造商上星期已經對一些工會的關鍵要求作出讓步,例如調整薪金。

