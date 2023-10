【灣區新聞】Santa Clara大學舉辦研討會講述原住民在灣區的歷史（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

週一是原住民日,Santa Clara大學舉辦了一個研討會,讓民眾了解原住民在灣區的歷史,希望大眾在談及哥倫布發現新大陸時,亦向殖民主義作出反思。

Santa Clara大學採用虛擬實境技術,模擬原住民在幾個世紀前,居住在這一塊土地的情況。

負責這個導賞活動的教授Kai Lukoff博士表示,校園內充滿歷史,今次靠虛擬實境呈現出原住民村莊,是對原住民作出認可。

Lukoff說︰「Ohlone部落在這塊土地上住了幾千年,但校園中,並無很多地方承認其存在,通過虛擬實境,我們能展示一個較正確的未來,承認Ohlone。」

大學的多元共融辦公室表示,這個名叫Ohlone的部落,早在歐洲人發現北美洲前就已經居住在區內,大學有責任理解他們的歷史。

Santa Clara大學多元共融辦公室經理Ray Plaza博士說︰「1851年,在現有Santa Clara名稱前,這裡已有原住民居住,我們作為這塊土地的管理者,有責任理解其中意義及維持這些關係,與Muwekma Ohlone,Ohlone及其他和這一區有關連的原住民。」

他聲稱將哥倫布日改名作原住民日,可以勾起對殖民主義的反思。

Plaza博士說︰「哥倫布沒有發現任何人,而他們早就住在這裡,改名能讓我們開始探討殖民主義帶來的挑戰,因為不管哥倫布是否有意圖,新的探險者仍帶來了疾病、戰火和語言困難。」

Muwekma Ohlone的部落成員希望藉著活動提醒大家,他們現今仍然住在這裡,坦言參與這種活動是苦樂參半。

原住民部落成員Isabella Amne Gomez說︰「我們不斷被提醒,歷代人所經歷過的痛苦,而這些事情也有助恢復和治愈我們社區、治癒世代的創傷,並以此而提醒大家還需努力,不僅在Santa Clara也在整個灣區。」

她希望聯邦可以認可他們,有超過600個成員的部落,因為很多成員都因為租金高昂而被逼搬離灣區。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。