【灣區新聞】有人開車撞中國駐舊金山總領事館 涉案人士被警擊斃

【KTSF 傅景竑報導】

週一下午約3點,有人開車衝撞中國駐舊金山總領事館,舊金山警方證實,有警員向涉案人士開槍,該人士已傷重不治。

案發地點是Geary大道上中國駐舊金山總領事館大樓的簽證辦公室,舊金山警方到場時,看到車輛已經衝入簽證大廳,並與一名在場的涉案者對峙,過程中有警員向涉案者開槍,他在中槍後,有消防隊員向他實施急救,並將他送醫,但警方表示,他最終仍傷重不治。

舊金山警官Kathryn Winters說︰「還沒完,還在積極的調查,舊金山警方目前正在與國務院的調查人員合作和協調。」

警方指,因為案發地點位於中領館簽證大廳內,警方必須與包括國務院在內的多個單位協調進一步的調查及權責,詳細案情及可能的犯案動機現時無法公佈,預計在未來十天內召開記者會,也尋求目擊者向警方提供案發當下的影片,幫助警方辦案。

而中領館未做出正式回應,但有發言人向電視台KPIX表示,說︰「強烈譴責這起暴力攻擊事件。」

而這宗衝撞事件,是否將影響本來已緊張的美中關係仍有待觀察。

