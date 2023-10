【灣區新聞】十多名南美洲移民從德州來到聖荷西 當局正調查誰送他們到灣區（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一班南美洲移民,早前坐巴士從德州El Paso經過千里的路途,來到南灣聖荷西,當中包括5個兒童,Santa Clara縣政府除了設法安置他們,還要找出究竟是誰將他們送到灣區這裡。

The Mercury News的報導指出,這12名的無證移民9月30日晚上8時左右,在聖荷西市中心附近First 夾Alma Avenue下車,這12人中,有5名兒童和7名成人,分別來自委內瑞拉、厄瓜多爾和哥倫比亞。

一間非牟利機構正在幫助他們和提供生活所需,並通知Santa Clara縣政府。

該縣移民關係辦公室的經理表示,這些成人和小孩都是家庭成員,但不知道他們的年齡,他們現時住在聖荷西,但無法透露地點,她又指正在努力確保每個家庭的隱私和安全都得到尊重。

當局認為,這是第一批來到該縣和灣區的巴士,又指雖然目前尚不清楚誰是向聖荷西運送這群無證移民的幕後黑手,但這些來自委內瑞拉、哥倫比亞和厄瓜多爾的人向工作人員表示,海關和邊境保護局讓他們在到加州和科羅拉多州之間做出選擇,但位於德州El Paso的海關和邊境保護局發言人表示,並沒有參與將移民運送到聖荷西的行動。

事實上佛羅里達州州長、總統候選人德桑提斯(Ron DeSantis)去年秋天將無證移民送往麻省,今年較早時,又另一批人送往沙加緬度,事件引起了州長紐森譴責和司法部長Rob Bonta更發起調查。

另一方面,德州州長阿博特(Greg Abbott)在今年夏天,亦用巴士將無證移民送往洛杉磯。

Santa Clara縣現正在跟委內瑞拉、哥倫比亞和厄瓜多爾的領事館聯繫,又指如果無證移民繼續留在該地區,負責案件的工作人員將會確保孩子們可以上學。

聖荷西市長馬漢在週三就事件回應說︰「我認為底線是聯邦政府需要修復我們破敗的移民制度,這制度對不起移民和更廣泛的社區,同時聖荷西是個人道和包容的社區,將確保讓人們獲得住屋及服務。」

Santa Clara縣提供24小時熱線,讓市民可以報告類似事件,電話是(408) 290-1144。

