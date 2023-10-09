【全國新聞】美國起訴前軍人涉企圖向華提供國防機密 疑為移居中國

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美國起訴一名前軍人，涉嫌企圖向中國提供國防機密，指他多次往返香港、北京等地，試圖接觸中國國安及國企，以美國情報換取中國居留權。

美國司法部公布，周五在三藩市機場拘捕由香港返美的施密特。這名29歲的前陸軍中士，曾任職印太司令部情報部門，有接觸絕密資訊的權限。

案情指他2020年初轉為後備役後，多次前往中國、土耳其，試圖接觸中國駐伊斯坦布爾領事館；又去過北京的國安總部，聲稱可以提供美國國防資訊，希望移居中國，其間多次在網上搜尋過士兵叛逃、叛國罪、中國、間諜等字眼，又帶同一部可存取美軍電腦網絡的設備前往香港，企圖交予中國當局。

他曾向家人透露在服役期間了解到「美國政府的可怕內情」，決定離開美國，又陸續向中國國企發電郵，發送持有美軍設備的照片等，後來獲國企安排辦理內地工作簽證，但因為疫情大部分時間仍留在香港，最終三年多後返美時落網。

施密特被美國司法部起訴企圖提供和非法保留國防資訊兩項重罪，每項罪名最高可判監10年及罰款25萬美元。

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