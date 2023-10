影評：跟隨喜劇《絕對殺手》回到未來

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個少女發現身邊的一起命案,和35年前的連環兇殺案有關,要穿越時空回到過去,來阻止殺手殺人。

2023 年的萬聖節,美國一個小鎮中,少女Jamie 正要到外頭玩。母親Pam 特別擔心,因為35年前的萬聖節,小鎮發生三宗謀殺案。高中三個少女被殺,殺手沒有找到。35年後的今天,殺手又再出現。正也因為家中出現一些變數,Jamie 想到好友研發時空穿梭機,但還沒有成功。Jamie 於是想回到過去,來阻止這一系列的謀殺案發生。

Jamie 後來陰差陽錯的啟動時空穿梭機,確實回到35年前的世界中,發現三個被殺的少女。而她們的領隊則是Jamie 年輕時的母親Pam。這四個在學校欺凌其他學生的女生,開始時不相信Jamie 的話。但是第一宗命案發生後,就讓Jamie 在她們身邊,卻也不聽Jamie 的勸告。與此同時,也因為Jamie 回到過去,也影響了從那時開始的未來。要保護還沒有被殺的女子,已經無法能夠推測出來。Jamie 究竟能否阻止這些命案?

先強調,電影雖然是恐怖喜劇,但是真正的恐怖鏡頭不多,而流血鏡頭也不是電影的強處。

而飾演少女的Kiernan Shipka,在詼諧的對白中表現自然,並在一些比較嚴肅的鏡頭時,發揮稍微成熟的一面。顯示出往後可以有更可以發揮的實力。

電影導演是美籍亞裔電視喜劇《Fresh Off The Boat》中的監製Nahnatchka Khan。四年前拍了首部電影喜劇,也是由亞裔演員當主角的《Always Be My Maybe》。喜劇的元素勝過恐怖元素,所以命案其實只是個製造笑料的環境。時光穿梭的劇情,難免會要人對隔空35年的社會做比較。很難想像當時的一些時尚與潮流,甚至社會風氣,會有這麼大的變化。究竟今天還是35年前的世界,哪個比較優越?觀眾看完電影,自己下結論吧。

《絕對殺手 Totally Killer》要觀眾在尖叫後發笑。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在串流平台Prime Video 上映。

電影網頁:https://www.amazon.com/Totally-Killer-Kiernan-Shipka/dp/B0CG7JCWP4

“Totally Killer” Review: Traveling back in time to save mean girl mum

“Screening Room” reviews “Totally Killer”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.amazon.com/Totally-Killer-Kiernan-Shipka/dp/B0CG7JCWP4

Now streaming on Prime Video