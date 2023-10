北灣Mill Valley 電影節上映多部角逐奧斯卡影片

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

距離2024年的奧斯卡頒獎典禮,還有大約5個月的時間。但是猶如競選的拉票工作,其實已經開始。電影公司已經開始一系列的宣傳活動,把觀眾和有投票權的人,他們的焦點投入他們代表的電影,從中造勢。而在灣區,有一定聲勢的電影,都會爭取參展目前正在舉行中的Mill Valley 電影節。

在Mill Valley 影展中,十分容易就可以找到高水準,並容易可以角逐最佳電影的作品。

今年康城影展中,獲得最佳影片金棕櫚獎的法國電影《Anatomy of a Fall》,講述阿爾卑斯山小鎮中,一個三口家庭。在男子死去之後,執法單位調查這是否是自殺還是謀殺。要是謀殺,妻子則是頭號疑凶。

而同樣在今年康城影展中,獲得最佳導演的越南裔導演陳英雄,曾經導演梁朝偉的《三輪車夫》。他的新作《The Taste of Things》,改編自法國經典小說。電影講述名廚和他的助手之間的愛情故事。影片被法國選來角逐明年奧斯卡最佳外語片的代表作品。

代表英國的有處女作《Promising Young Woman》的導演Emerald Fennell,今年的新作《Saltburn》,講述在牛津大學的一個新生,被同學的華麗生活吸引,被邀請到莊園避暑的懸疑片。

第46屆Mill Valley 影展,上映148部來自41個國家的電影作品。主要地點是Mill Valley 的CineArts Sequoia,和San Rafael 的Smith Rafael 電影中心。也有一些放映地點是在舊金山的Roxie 戲院,和柏克萊的柏克萊藝術博物館BAMPFA,還有Larkspur 的Lark 戲院。影展目前正在舉行中,一直到10月15日。

影展網站:mvff.com

Oscar-competing movies descend comes to the Bay Area in Mill Valley Film Festival

Website: mvff.com