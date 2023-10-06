【全國新聞】兩共和黨人宣布竟逐國會眾議長職位

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院共和黨團將會在本月11號投票提名新議長人選，目前已知有兩人宣布參選，在未選出新的眾議長之前，眾議院實質上陷入癱瘓狀態。

美國主流媒體紛紛指出，眾議院目前一片混亂，共和黨團內因為同黨人Matt Gaetz動議，將眾議長麥卡錫罷免而陷入內亂。

不少共和黨人也都埋怨民主黨人，因為是民主黨人同八名共和黨人聯手作出這項美國史無前例的罷免行動。

雖然有麥卡錫指定的盟友麥亨利（Patrick McHenry）出任臨時議長，但這個職位是看守性質，主要功能是監管新議長選舉，而不是主導立法工作方面。

因此在真正的議長未選出之前，眾議院其實質上陷入停頓，但擺在眼前有緊急的議程要處理，包括聯邦政府臨時撥款只有一個多月便到期，必須在此期間完成各項常規的開支撥款法案的立法，眾議院有必要盡快按照憲法規定，選出新任眾議長，同黨內外以及同白宮談判，否則到期沒有立法，聯邦政府就會停擺，衝擊美國的各個層面施政。

另一個問題就是對烏克蘭援助，白宮要求對烏克蘭增加240億美元援助，眾議院也必須盡快處理，目前國會共和黨內有部份人表明反對。

鑑於議程緊迫，眾議院共和黨團同意在本月11號決定議長提名人選，然後最快會在12號提交全院表決，目前有兩人宣布參選，他們分別是眾議院共和黨第二號人物，來自路易斯安那州的Steve Scalise，以及保守強硬派人士，來自俄亥俄州的Jim Jordan。

Scalise屬於溫和保守派，有多年做黨鞭的經驗，但他在幾個星期前確診患上血癌，現正接受化療，因此有人質疑，他是否勝任做眾議長如此繁重的工作。

至於Jim Jordan，就是眾議院自由黨團的創辦人，也是前總統特朗普的親密盟友，在2021年國會大樓衝擊事件發生後五天，特朗普甚至頒發自由獎章給Jordan。

另一個令人關注的潛在人選是特朗普，有共和黨人主張提名他，而他並未拒絕，眾議院並無明文規定院外人士不得擔任議長，問題是特朗普的官司訴訟，很可能令他不符合，共和黨人自定的條件要求。

特朗普正考慮前往國會山莊

向共和黨人發表講話

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