【KTSF梁展穎報導】

Union City週四早上發生刺人案,造成一人死亡、兩人受傷,警方隨後在Mountain View拘補了一名涉案男子。

Union City警方在早上約9時接報,位於Almaden Boulevard 33000號路段的一個流動房屋區域內發生刺人案,警員到場後,發現三名受害人,一人已經死亡,另外兩人受傷送院,沒有生命危險。

警方證實,疑兇是21歲的Mountain View居民Carlos Daniel Hernandez,並拘補他,警方正調查他的行兇動機。

任何市民有案件的消息,可以聯絡Union City警方,匿名報案熱線是(510) 675-5207。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

