【全國新聞】特朗普表示全面支持Jim Jordan參選國會眾議長

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普週五表示,全面支持Jim Jordan參選國會眾議長。

特朗普在他自己的社交媒體上帖文表示,他全力支持俄亥俄州聯邦眾議員Jordan做新任眾議長。

特朗普自己也積極參與這場眾議長選舉,他向媒體透露,他現時專注於參選2024年總統,但如果有需要,他可以暫時做眾議長,30天、60天或90天。

消息指,就算特朗普當選眾議長,也未必符合眾議院共和黨的會議規則,因為官司纏身的特朗普,如果一旦被定罪,判入獄一至兩年以上的話,他必須從領導職位下台。

在推舉新任眾議長問題上,他也考慮在未來幾天,前往國會山莊與共和黨人會談,不過接近特朗普的消息來源透露,特朗普預料不會前往國會山莊。

目前已經宣布參選眾議長的有兩個人,分別是眾議院多數黨領袖Steve Scalise,以及保守強硬派眾議員Jordan,不過面對同黨分歧嚴重,是否能夠順利選出新議長仍然有待觀察。

屬於溫和保守派的Scalise,有多年做黨鞭的經驗,但他在幾個星期前確診患上血癌,現正接受化療,因此有人質疑,他是否勝任做眾議長如此繁重的工作。

Scalise週五表示,他得到黨內同僚的強力支持,他有信心可以團結共和黨人,面對挑戰。

他強調,眾議院共和黨人有內部問題存在,必須要解決,而選出新任議長,這些問題不會消失。

至於Jordan是眾議院自由黨團的創辦人,兼眾議院司法委員會的主席,也是特朗普的親密盟友,在2021年國會大樓衝擊事件發生後五天,特朗普甚至頒發自由獎章給Jordan。

