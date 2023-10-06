【全國新聞】特朗普表示全面支持Jim Jordan參選國會眾議長

October 6, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
Jim Jordan (Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普週五表示，全面支持Jim Jordan參選國會眾議長。

特朗普在他自己的社交媒體上帖文表示，他全力支持俄亥俄州聯邦眾議員Jordan做新任眾議長。

特朗普自己也積極參與這場眾議長選舉，他向媒體透露，他現時專注於參選2024年總統，但如果有需要，他可以暫時做眾議長，30天、60天或90天。

消息指，就算特朗普當選眾議長，也未必符合眾議院共和黨的會議規則，因為官司纏身的特朗普，如果一旦被定罪，判入獄一至兩年以上的話，他必須從領導職位下台。

在推舉新任眾議長問題上，他也考慮在未來幾天，前往國會山莊與共和黨人會談，不過接近特朗普的消息來源透露，特朗普預料不會前往國會山莊。

目前已經宣布參選眾議長的有兩個人，分別是眾議院多數黨領袖Steve Scalise，以及保守強硬派眾議員Jordan，不過面對同黨分歧嚴重，是否能夠順利選出新議長仍然有待觀察。

屬於溫和保守派的Scalise，有多年做黨鞭的經驗，但他在幾個星期前確診患上血癌，現正接受化療，因此有人質疑，他是否勝任做眾議長如此繁重的工作。

Scalise週五表示，他得到黨內同僚的強力支持，他有信心可以團結共和黨人，面對挑戰。

他強調，眾議院共和黨人有內部問題存在，必須要解決，而選出新任議長，這些問題不會消失。

至於Jordan是眾議院自由黨團的創辦人，兼眾議院司法委員會的主席，也是特朗普的親密盟友，在2021年國會大樓衝擊事件發生後五天，特朗普甚至頒發自由獎章給Jordan。

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