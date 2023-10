【灣區新聞】駐舊金山台北經文處舉辦雙十國慶酒會 慶祝中華民國建國112年（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

駐舊金山台北經文處週四傍晚在中半島的一家酒店內舉辦雙十國慶酒會,慶祝中華民國建國112年。

由孫中山先生創建的中華民國即將滿112歲了,駐舊金山台北經文處週四傍晚在舊金山機場Westin酒店舉辦台灣中華民國雙十國慶酒會,包括加州州參議員Dave Cortese、州眾議員李天明,以及Fremont市長高敘加等多位民選官員,僑、學界以及新創及科技界人士,共超過800人出席,是疫情後人數最多的一次,並且以新創為主題,邀請多個機構擺攤推廣台灣。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪說︰「今天這個場合除了是慶祝中華民國生日之外,這也代表我們僑胞以及美國朋友,對於自由民主,對於中華民國的支持。」

賴銘琪致詞時指出,今年至今已有28個美國訪團到台灣訪問,包括四位州長、超過40位國會議員,充份展現美國國會跨黨派對台灣的強力支持。

賴銘琪說︰「台灣跟美國是感情非常好的朋友,台灣是美國最堅實的貿易夥伴,美國也非常堅定的支持台灣來參與一些國際組織的活動,因此我可以說今天的酒會,可以象徵我們台美關係,可以說是過去四十年來最好的時刻。」

除了有民選官員前來祝賀之外,台灣的友邦危/瓜地馬拉也派官員特地前來祝賀。

瓜地馬拉駐舊金山總領事Luis F Carranza說︰「對我們來說,危/瓜地馬拉和台灣的關係,多年來一直很重要,我們分享共同原則,包括民主、自由和人權,這是為什麼我們繼續和台灣做朋友。」

談到雙十國慶的意義,有來自沙加緬度的僑領語重心長。

沙加緬度中華會館主席陳榮良說︰「希望將來有一天全世界的華人,都能享受自由、民主、人權,我們海外僑胞不只要歡迎,要很高興慶祝,我們也要更加努力。」

畫面上最中間近百歲的企業家僑領蔡實鼎,坐著輪椅也全程參與,表達對中華民國的支持,也有不少女性賓客盛裝打扮,為中華民國慶生。

僑務諮詢委員林美蓮說︰「因為這是我們自由民主的國家,我們大家都很愛護中華民國。」

錢復姪女錢婉孫說︰「非常開心、非常隆重、非常成功,代表我們中華民國民主自由的精神。」

亞裔美好社區創辦人賴淑娜說︰「我們身為僑胞、海外的僑胞,非常得高興能夠在這樣子偉大的日子,一起同慶同歡。」

今年也是疫情後首度採取自助餐的方式,享用雙十國慶酒會的餐點。

