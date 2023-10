【灣區新聞】Starbucks本月內關閉舊金山市中心7間分店

【KTSF 朱慧琪報導】

連鎖咖啡店Starbucks將在本月內關閉舊金山(三藩市)市中心7間分店。

根據《舊金山紀事報》報導,Starbucks將於10月22日關閉舊金山市中心7間分店,將會關閉的地址包括Mission街夾Main街、Geary街夾Taylor街、Battery街425號、Market街398號、4街夾Market街、California街555號、Bush街夾Van Ness Avenue。

Starbucks北加州區域副總裁Jessica Borton指,關閉分店的決定是出於幾個因素,他們是透過每年評估分店的標準程序,來決定哪裡可以最能滿足社區和客戶的需求,關閉這七間分店是非常艱難的決定。

不過Starbucks強調,不會全面撤出舊金山市中心,Starbucks近期就新開或重開三間分店。

在關閉7間分店之後,舊金山共有52間Starbucks分店,這個數字不包括特許經營權,例如Safeway或Target內的分店。

