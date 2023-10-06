【灣區新聞】男子涉嫌在便利店偷竊時打死店員 舊金山地檢處起訴謀殺（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）警方拘捕一名21歲男子，涉嫌8月在列治文區一間便利店偷竊時，用球棒打死店員，地檢處提出謀殺和搶劫等控罪。

警方表示，疑犯是21歲Hollister市居民Santos De La Rosa，他涉嫌在8月24日晚上約9點半，在列治文區Balboa街夾41街的一間便利店打死店員。

當局指，疑犯在嘗試偷走兩罐啤酒時，60歲的店員Yohannes Tewolde手持球棒嘗試阻止疑犯，疑犯從事主手中搶走球棒，並不斷毆打事主，他之後陷入昏迷，送院搶救後不治。

舊金山警方經調查後，判斷De La Rosa就是涉案人，警方週三在Hollister市將他拘捕，並將他關押在舊金山縣監獄。

地檢官謝安宜週四宣佈，以謀殺、搶劫及以致命武器襲擊的罪名起訴疑犯，De La Rosa將會在週五提堂，基於他對公眾安全構成威脅，地檢處會向法官申請將De La Rosa還押候審。

謝安宜表示，疑犯在攻擊死者後，不單拿走了一罐啤酒，更將球棒丟向店內另一個人，之後登上一架接應的車輛逃去。

De La Rosa的所有控罪一旦罪成，他將會面臨終身監禁。

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