【灣區新聞】男子涉嫌在便利店偷竊時打死店員 舊金山地檢處起訴謀殺（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕一名21歲男子,涉嫌8月在列治文區一間便利店偷竊時,用球棒打死店員,地檢處提出謀殺和搶劫等控罪。

警方表示,疑犯是21歲Hollister市居民Santos De La Rosa,他涉嫌在8月24日晚上約9點半,在列治文區Balboa街夾41街的一間便利店打死店員。

當局指,疑犯在嘗試偷走兩罐啤酒時,60歲的店員Yohannes Tewolde手持球棒嘗試阻止疑犯,疑犯從事主手中搶走球棒,並不斷毆打事主,他之後陷入昏迷,送院搶救後不治。

舊金山警方經調查後,判斷De La Rosa就是涉案人,警方週三在Hollister市將他拘捕,並將他關押在舊金山縣監獄。

地檢官謝安宜週四宣佈,以謀殺、搶劫及以致命武器襲擊的罪名起訴疑犯,De La Rosa將會在週五提堂,基於他對公眾安全構成威脅,地檢處會向法官申請將De La Rosa還押候審。

謝安宜表示,疑犯在攻擊死者後,不單拿走了一罐啤酒,更將球棒丟向店內另一個人,之後登上一架接應的車輛逃去。

De La Rosa的所有控罪一旦罪成,他將會面臨終身監禁。

