【有線新聞】

美國傳媒報道,白宮正籌備總統拜登與中國國家主席習近平下月會面。

《華盛頓郵報》引述華府高級官員,指「相當確定」兩國首腦11月於美國舊金山舉行的亞太經合組織峰會期間會晤,透露白宮已著手計劃。

習近平和拜登最近一次會面是去年11月在印尼峇里出席二十國集團峰會期間,兩人當時強調面對面溝通的重要,並希望中美關係重回正軌,之後美軍擊落中國氣球的風波令兩國關係緊張。

拜登多次表明期望與習近平對話,國務卿布林肯、財長耶倫等高官近幾個月亦先後訪華。

