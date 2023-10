【KTSF 尹晉豪報導】

中半島San Mateo市警方逮捕了4名男子和一名青少年,他們涉嫌在週三晚襲擊一名正在巴士站等候巴士的男子。

警方表示,在週三晚10點50分左右,在West Hillsdale Blvd 81號,即富國銀行前的巴士站,4名男子和一名青少年集體毆打男受害人的頭部,並試圖刺傷他。

警方表示,受害者的肩膀被刀擊中,但他沒有受傷,受害人其後成功逃脫並報警。

當警察到場時,警員拘留了5名疑犯,他們全都是San Mateo市居民,疑犯的年齡介乎17至30歲不等。

4名成年疑犯被關押在San Mateo縣監獄,其中17歲的青年則被關押到Hillcrest青少年監獄。

