【KTSF】

中半島San Mateo縣參議會同意撥款,為縣內低收入家庭提供免費尿片。

縣參議會批准5萬元撥款將會在Pacifica和Belmont公立圖書館派發尿片給有嬰兒的低收入家庭,每盒裡面有80條尿片以及濕紙巾。

這項試驗計劃的經費來自San Mateo縣,延長增加半美仙銷售稅的K提案,以及私人公司的捐贈。

縣府指出,低收入家庭花費稅後收入的14%用來購買尿片,有研究發現一個嬰兒的出生,會大大提高一個家庭的貧困程度。

