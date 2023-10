【KTSF】

最近聖荷西市發生兇徒用刀刺傷行山路人的案件,目前兇徒仍然在逃。

案發於本週二下午5點20分左右,聖荷西巡警接報,一名男子在Berryessa社區中心附近的Penitencia Creek路徑上,突然被另一名持刀或利器的男子從後面襲擊。

警方到場後發現男受害者身上有一處刺傷,但沒生命危險,而兇徒已經逃離現場。

本案動機目前仍在調查中,聖荷西警方亦尋求公眾協助,以便逮捕涉案兇徒。

與此同時,當局會加派巡警,看守案發地點的周圍,並且呼籲民眾要注意安全。

