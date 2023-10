【KTSF 朱慧琪報導】

加州首府Sacramento鄰近城市Elk Grove警方拘補了三名華裔,涉嫌藏有大量非法物品,包括手槍,當局指在兒童遊戲室發現大量大麻。

根據Elk Grove警方指,經過一個月的調查,警員週四上午持搜查令進入當地兩間房屋,在屋內起出兩支未經登記的槍,超過7萬美元現金和395磅大麻,隨即拘補三名疑犯Shua Ji、Xinfei Song以及Weilin Zhuang。

警方指出,屋內有兩名8歲以下兒童,而屋內和遊戲室均堆滿大麻。

三人目前面臨嚴重指控,包括危害兒童重罪、拒捕、持有大麻出售、違反緩刑規定以及持有未經登記的槍械。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。