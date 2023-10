【KTSF】

Powerball頭獎仍然未有人中獎,不過北加州有兩名幸運兒中了二獎,其中一張中獎彩票在東灣售出,而Powerball的頭獎獎金就升至14億美元。

星期三開出的Powerball雖然沒有人中頭獎,但在東灣Vacaville市一間煙草店售出的彩票中了二獎。

首府Sacramento鄰近的Elk Grove市Walmart百貨也售出一張二獎彩票,獎金是120萬元。

而下一期的頭獎獎金累積至稅前14億美元,中獎者如果選擇一筆過領取的話,現金超過6.14億,而下一期攪珠是星期六。

