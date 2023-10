【KTSF 傅景竑報導】

奧克蘭(屋崙)市府警告,近期出現新的詐騙手法,專門鎖定在社群媒體上發布寵物遺失消息的民眾進行二度傷害。

奧克蘭市府表示,有一名自稱是奧克蘭動物服務中心的員工,聯繫在網路上發布寵物遺失資訊的人,聲稱走失的寵物已經找到了,但是受了重傷,所以寵物的主人必須支付一大筆醫療費用。

奧克蘭市府強調,該市的動物服務中心,若找到任何走失的寵物,會先請主人到服務中心認領,也絕對不會透過電話索取金錢。

當局希望更多社區成員與自己的親朋好友,尤其是寵物主人分享這個騙局的資訊,不要讓任何失主再遭到二次傷害。

若民眾有關於本案的資訊,請洽 (510) 777-3333,與奧克蘭警方聯繫。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。