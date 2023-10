【有線新聞】

伊朗人權領袖穆罕默迪獲頒本年度諾貝爾和平獎。

諾貝爾委員會表揚51歲的穆罕默迪敢於為伊朗的人權、自由和民主而抗爭,尤其是被壓迫的女性,為此個人付出沉重代價,被捕13次,多次因為串謀危害國家安全及為敵對國家從事間諜活動等罪名判監,累積刑期31年,現時仍在服刑。

穆罕默迪是伊朗人權捍衛者中心副主任及發言人,她亦主張廢除死刑,維護囚犯權利。

