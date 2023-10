【灣區新聞】Kaiser醫護工潮進入第二日 對病人有何影響（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Kaiser Permanente全美多達7.5萬多名工會員工的工潮進入第二日,究竟是次罷工對醫療服務、對病人有什麼影響?

這次橫跨多州的罷工員工,由八個工會組成的聯盟代表,佔Kaiser員工總數的4成,大約1.9萬名灣區的Kaiser Permanente員工亦有份參與。

罷工工人及談判團隊成員Rocio Chacon說︰「我們不想看到護士睡在車裡,因為她們必須花兩個小時才能回家,因為負擔不起加州的生活費用。」

這次美國歷史上最大規模的醫療罷工,工會要求全面加薪和更好的人手配置,以及更好的員工退休醫療福利等,這場工潮預計持續三天,他們表示,若果週六罷工結束前,仍未達成勞資協議,他們準備在11月發動另一次時間更長強度更大的罷工。

罷工工人Ju’Anna Isaiah說︰「我們認為Kaiser高層沒有傾聽前線工人的意見,我們不信他們真的聽到了,需要立即解決的人手危機。」

那罷工對病人和醫療服務有什麼影響呢?住在南灣的梁女士表示,她的腳部近日出現痛楚,經醫生查證後,發現之前腳部手術安裝的螺絲鬆脫,現時她行動不便,原本Kaiser安排梁太在本週五做腳部手術,但巧合地遇到罷工。

梁女士說︰「昨日有職員打電話給我,因為罷工關係,所以我的手術不能在當日去做,我都好明白,這不是醫生或職員所控制,是突發性的,但那個職員告訴我,我的手術延期到12月8號,那我就覺得好奇怪,為什麼要那麼久,我表示,我現在很痛,有什麼辦法,會不會可以有什麼辦法,可以快一點幫我做手術,那職員表示不是他的責任,他也不知道,他的責任只是跟我約時間,要就要,不要的話,叫我日後自己再約過,那我覺得他很沒有禮貌,沒有關心我每日仍然好痛的情況。」

Kaiser電郵件回覆本台表示,經過與工會聯盟長達6個月的談判,不幸地沒有達成任何協議,雖然尚未達成和解,但已經在談判中,達成了一些初步協議。

當中包括未來四年全面加薪,以及持續並加強現有的醫療福利和退休收入計劃等。

他們表示,仍致力於達成新的協議,又承認在填補醫療保健職位方面,面臨著艱鉅的挑戰,但自2022年以來,已僱用了超過5萬名員工,而且支付的成本比競爭對手高出兩成。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。