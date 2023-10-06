【灣區新聞】Kaiser醫護工潮進入第二日 對病人有何影響（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Kaiser Permanente全美多達7.5萬多名工會員工的工潮進入第二日，究竟是次罷工對醫療服務、對病人有什麼影響？

這次橫跨多州的罷工員工，由八個工會組成的聯盟代表，佔Kaiser員工總數的4成，大約1.9萬名灣區的Kaiser Permanente員工亦有份參與。

罷工工人及談判團隊成員Rocio Chacon說︰「我們不想看到護士睡在車裡，因為她們必須花兩個小時才能回家，因為負擔不起加州的生活費用。」

這次美國歷史上最大規模的醫療罷工，工會要求全面加薪和更好的人手配置，以及更好的員工退休醫療福利等，這場工潮預計持續三天，他們表示，若果週六罷工結束前，仍未達成勞資協議，他們準備在11月發動另一次時間更長強度更大的罷工。

罷工工人Ju’Anna Isaiah說︰「我們認為Kaiser高層沒有傾聽前線工人的意見，我們不信他們真的聽到了，需要立即解決的人手危機。」

那罷工對病人和醫療服務有什麼影響呢？住在南灣的梁女士表示，她的腳部近日出現痛楚，經醫生查證後，發現之前腳部手術安裝的螺絲鬆脫，現時她行動不便，原本Kaiser安排梁太在本週五做腳部手術，但巧合地遇到罷工。

梁女士說︰「昨日有職員打電話給我，因為罷工關係，所以我的手術不能在當日去做，我都好明白，這不是醫生或職員所控制，是突發性的，但那個職員告訴我，我的手術延期到12月8號，那我就覺得好奇怪，為什麼要那麼久，我表示，我現在很痛，有什麼辦法，會不會可以有什麼辦法，可以快一點幫我做手術，那職員表示不是他的責任，他也不知道，他的責任只是跟我約時間，要就要，不要的話，叫我日後自己再約過，那我覺得他很沒有禮貌，沒有關心我每日仍然好痛的情況。」

Kaiser電郵件回覆本台表示，經過與工會聯盟長達6個月的談判，不幸地沒有達成任何協議，雖然尚未達成和解，但已經在談判中，達成了一些初步協議。

當中包括未來四年全面加薪，以及持續並加強現有的醫療福利和退休收入計劃等。

他們表示，仍致力於達成新的協議，又承認在填補醫療保健職位方面，面臨著艱鉅的挑戰，但自2022年以來，已僱用了超過5萬名員工，而且支付的成本比競爭對手高出兩成。

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