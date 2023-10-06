【全國新聞】國土安全部暫停執行多項法律 以加快在德州南部建造邊境牆

October 6, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Jerry Glaser / U.S. CBP)

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦國土安全部暫停執行二十幾項聯邦法律，以便加快在德州南部建造更多美墨邊境牆。

鏡頭捕捉到數百名無證移民越過美墨邊界，進入他們的目的地，德州的El Paso市。

墨西哥遊民研究所所長Francisco Garduno說︰「只要美國繼續開放邊境大門，破例允許一些群體、家庭、未成年人、弱勢群體通行，那就是呼籲更多遊民入境。」

在德州州長Greg Abbott用更多巴士將非法移民送往紐約等州份的後，幾日內紐約市官員表示，抵達的遊民人數顯著增加。

紐約市長已到拉丁美洲展開為期四天的訪問，預計他將在那裡嘗試阻止無證移民來美國。

紐約市長Eric Adams說︰「我們要確保有高透明度，應對面臨的挑戰，讓人們能管理好其期望。」

在芝加哥，當巴士載滿無證移民到來後，市長Brandon Johnson就表示，他將前往美墨邊境，親眼目睹這場移民危機。

Johnson說︰「聯邦政策的失敗，正在嚴重影響芝加哥人民。」

面對美墨邊境出現「嚴重的非法入境現象」，國土安全部宣布，在該處地區暫停執行26項聯邦法律，當中包括清潔空氣法及安全飲用水法等環境法規，以便在Rio Grande河谷區加快建造邊境圍牆，而豁免這些法律，可以令修建圍牆的工程避開有關的耗費時間的審查。

國土安全部估計在該地區增加修建20英里的邊境圍牆，以堵截數以十萬計的偷渡客，國土安全部此舉明顯有別於拜登政府以往的立場，拜登總統一直不贊成沿住整條美墨邊界線修建圍牆，認為圍牆阻不住無證移民湧入，而現在形勢發展顯然已經令拜登政府不得不加建圍牆。

過去特朗普政府不僅要無證移民留在墨西哥等待辦理庇護申請手續，還大舉修建圍牆，消息指，特朗普政府期間，美國在西南部邊境地區一共修建458英里的鋼鐵圍欄，所耗費的150億元，是從國防經費中挪用，因此邊境圍牆問題一直引起爭議。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*