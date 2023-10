【全國新聞】國土安全部暫停執行多項法律 以加快在德州南部建造邊境牆

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦國土安全部暫停執行二十幾項聯邦法律,以便加快在德州南部建造更多美墨邊境牆。

鏡頭捕捉到數百名無證移民越過美墨邊界,進入他們的目的地,德州的El Paso市。

墨西哥遊民研究所所長Francisco Garduno說︰「只要美國繼續開放邊境大門,破例允許一些群體、家庭、未成年人、弱勢群體通行,那就是呼籲更多遊民入境。」

在德州州長Greg Abbott用更多巴士將非法移民送往紐約等州份的後,幾日內紐約市官員表示,抵達的遊民人數顯著增加。

紐約市長已到拉丁美洲展開為期四天的訪問,預計他將在那裡嘗試阻止無證移民來美國。

紐約市長Eric Adams說︰「我們要確保有高透明度,應對面臨的挑戰,讓人們能管理好其期望。」

在芝加哥,當巴士載滿無證移民到來後,市長Brandon Johnson就表示,他將前往美墨邊境,親眼目睹這場移民危機。

Johnson說︰「聯邦政策的失敗,正在嚴重影響芝加哥人民。」

面對美墨邊境出現「嚴重的非法入境現象」,國土安全部宣布,在該處地區暫停執行26項聯邦法律,當中包括清潔空氣法及安全飲用水法等環境法規,以便在Rio Grande河谷區加快建造邊境圍牆,而豁免這些法律,可以令修建圍牆的工程避開有關的耗費時間的審查。

國土安全部估計在該地區增加修建20英里的邊境圍牆,以堵截數以十萬計的偷渡客,國土安全部此舉明顯有別於拜登政府以往的立場,拜登總統一直不贊成沿住整條美墨邊界線修建圍牆,認為圍牆阻不住無證移民湧入,而現在形勢發展顯然已經令拜登政府不得不加建圍牆。

過去特朗普政府不僅要無證移民留在墨西哥等待辦理庇護申請手續,還大舉修建圍牆,消息指,特朗普政府期間,美國在西南部邊境地區一共修建458英里的鋼鐵圍欄,所耗費的150億元,是從國防經費中挪用,因此邊境圍牆問題一直引起爭議。

