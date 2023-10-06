【全國新聞】國土安全部暫停執行多項法律 以加快在德州南部建造邊境牆

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦國土安全部暫停執行二十幾項聯邦法律，以便加快在德州南部建造更多美墨邊境牆。

鏡頭捕捉到數百名無證移民越過美墨邊界，進入他們的目的地，德州的El Paso市。

墨西哥遊民研究所所長Francisco Garduno說︰「只要美國繼續開放邊境大門，破例允許一些群體、家庭、未成年人、弱勢群體通行，那就是呼籲更多遊民入境。」

在德州州長Greg Abbott用更多巴士將非法移民送往紐約等州份的後，幾日內紐約市官員表示，抵達的遊民人數顯著增加。

紐約市長已到拉丁美洲展開為期四天的訪問，預計他將在那裡嘗試阻止無證移民來美國。

紐約市長Eric Adams說︰「我們要確保有高透明度，應對面臨的挑戰，讓人們能管理好其期望。」

在芝加哥，當巴士載滿無證移民到來後，市長Brandon Johnson就表示，他將前往美墨邊境，親眼目睹這場移民危機。

Johnson說︰「聯邦政策的失敗，正在嚴重影響芝加哥人民。」

面對美墨邊境出現「嚴重的非法入境現象」，國土安全部宣布，在該處地區暫停執行26項聯邦法律，當中包括清潔空氣法及安全飲用水法等環境法規，以便在Rio Grande河谷區加快建造邊境圍牆，而豁免這些法律，可以令修建圍牆的工程避開有關的耗費時間的審查。

國土安全部估計在該地區增加修建20英里的邊境圍牆，以堵截數以十萬計的偷渡客，國土安全部此舉明顯有別於拜登政府以往的立場，拜登總統一直不贊成沿住整條美墨邊界線修建圍牆，認為圍牆阻不住無證移民湧入，而現在形勢發展顯然已經令拜登政府不得不加建圍牆。

過去特朗普政府不僅要無證移民留在墨西哥等待辦理庇護申請手續，還大舉修建圍牆，消息指，特朗普政府期間，美國在西南部邊境地區一共修建458英里的鋼鐵圍欄，所耗費的150億元，是從國防經費中挪用，因此邊境圍牆問題一直引起爭議。

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