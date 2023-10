【KTSF】

東灣San Ramon警方拘捕一名騙徒,涉嫌以低價兜售高級哥爾夫球棍為名,騙走其他人的錢。

警方近日接報,一名事主向疑犯購買高級哥爾夫球棍後,被騙走2000美元。

當局調查後發現,疑犯經常在不同哥爾夫球場打球,並用不同的化名向其他球手訛稱自己是一間哥爾夫球裝備公司的代表,之後以優惠價出售球棍,收錢後卻從來沒有交貨。

警方9月13日在當地一個球場發現疑犯,然後借用一架哥爾夫球車,去到疑犯所在的球洞,並將他拘捕。

警方指,疑犯在其他縣因為類似罪名而被當局發出拘捕令,他亦涉嫌偷走其他球手的銀包。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。