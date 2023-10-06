【財經新聞】原油期貨價格大幅回落 美國汽油價格明顯下跌

【KTSF 張麗月報導】

紐約期油價格上星期升至每桶95元之後，近日大幅回落，週四每桶跌至82元，連帶令汽油售價也明顯大幅下跌。

紐約WTI原油期貨價格上星期上漲至驚人的每桶95元水平，當時投資大行高盛還預測，由於沙地和俄羅斯繼續大幅減產石油，預測油價可能會飆升至每桶100元，但油價近日來調頭突然驟降，週四每桶跌至82元，相信對駕車人士來說是好消息。

根據美國汽車協會（AAA），汽油售價已經開始回落，週四普通無鉛汽油全國平均每加侖跌至3.77元，預測未來幾個星期，全國平均汽油售價還會繼續跌至每加侖3.5元，到本月底的萬聖節時，汽油售價可能會進一步跌至每加侖3.25元。

至於為何油價會突然下跌，有分析指原因之一，可能是週日發表的政府報告顯示，汽油庫存上週出乎意料地上升，令市場憂慮汽油需求下降。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。