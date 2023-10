【財經新聞】原油期貨價格大幅回落 美國汽油價格明顯下跌

【KTSF 張麗月報導】

紐約期油價格上星期升至每桶95元之後,近日大幅回落,週四每桶跌至82元,連帶令汽油售價也明顯大幅下跌。

紐約WTI原油期貨價格上星期上漲至驚人的每桶95元水平,當時投資大行高盛還預測,由於沙地和俄羅斯繼續大幅減產石油,預測油價可能會飆升至每桶100元,但油價近日來調頭突然驟降,週四每桶跌至82元,相信對駕車人士來說是好消息。

根據美國汽車協會(AAA),汽油售價已經開始回落,週四普通無鉛汽油全國平均每加侖跌至3.77元,預測未來幾個星期,全國平均汽油售價還會繼續跌至每加侖3.5元,到本月底的萬聖節時,汽油售價可能會進一步跌至每加侖3.25元。

至於為何油價會突然下跌,有分析指原因之一,可能是週日發表的政府報告顯示,汽油庫存上週出乎意料地上升,令市場憂慮汽油需求下降。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。