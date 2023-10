【灣區新聞】舊金山艦隊週週末舉行表演活動 附近區域料交通擠塞

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山(三藩市)艦隊週星期五起至星期天將在漁人碼頭及周邊海域上空舉行表演活動,舊金山交通局(SFMTA)提醒民眾,活動期間,附近區域可能會人潮眾多。

眾所矚目的舊金山艦隊週在本週星期一登場,將持續至下星期一,而「藍天使」航空秀就在星期五中午開始,星期六、星期日中午也會上演,民眾可以在漁人碼頭、Embarcadero、還有30、32和35號碼頭觀賞,而星期六和星期日兩天也會持續有軍艦大遊行以及登船參觀的活動。

為因應艦隊週將帶入的人潮,舊金山交通局(SFMTA)已從Hyde街開始封閉Jefferson街,直到星期天晚上10點才會解封。

另外,交通局也會在F Market & Wharves 49號公車Van Ness/Mission線,以及28號公車線加開班次,附近一帶也會設立計程車上下客區。

交通局預計,艦隊週,尤其在中午的航空秀開始前及結束後,城市北部會出現道路堵塞,呼籲民眾在規劃週末行程前留意。

