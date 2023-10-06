【灣區新聞】范士丹追悼會舊金山舉行 賀錦麗讚她是參議院的巨人（視頻）

October 6, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

已故聯邦參議員范士丹的追悼會週四下午在舊金山（三藩市）市府大樓外舉行，副總統賀錦麗在講話中，稱讚范士丹是參議院內的巨人。

繼週三范士丹的靈柩移送到舊金山市府大樓供市民瞻仰後，舊金山市府週四為范士丹舉行追悼會，追悼會只對獲邀嘉賓開放，原定下午1點開始，但最終遲大約半小時，追悼會由舊金山市長布里德首先發言。

雖然過程中，艦隊週的藍天使飛行表演練習，不停打斷各個講者的發言，但飛行表演的聲音，可以說是別具意義。

布里德說︰「感謝范士丹市長於1981年將藍天使帶到舊金山。」

布里德表示，聯邦參議員雖然是范士丹的官方頭銜，加州人和世界各地的人都這樣認識她，但對舊金山來說，她是舊金山市長范士丹。

布里德表示，小時候看到范士丹，就認識到女性都可以成為市長，當她自己成為舊金山的第二位女市長時，范士丹總會給予她建議和賜予她力量，令女孩們可以追隨她的腳步。

追悼會上，亦播出總統拜登的預錄悼詞。

拜登說︰「她總是堅強、做好準備，嚴謹而富有同情心，她總是以正確的方式，為加州人和我們的國家服務，讓大眾的生活變得更好，並確保美國人在國內外，可以代表自由、透明和正義。」

在東灣奧克蘭（屋崙）出生，和在舊金山開展政治生涯的副總統賀錦麗在發言中，稱讚范士丹是參議院的巨人。

賀錦麗說︰「范士丹是加州的象徵，她是美國愛國者，參議院的巨人，也是任德龍和我的親密朋友。」

前聯邦眾議院議長普洛西和范士丹外孫女Eileen Mariano也相繼發言。

Mariano說︰「你的家人愛你，我們為你感到驕傲，我們想念你，你永遠是我的陽光。」

追悼會最後由舊金山女子合唱團唱出1936年音樂電影《San Francisco》的歌曲落幕。

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