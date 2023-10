【灣區新聞】范士丹追悼會舊金山舉行 賀錦麗讚她是參議院的巨人（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

已故聯邦參議員范士丹的追悼會週四下午在舊金山(三藩市)市府大樓外舉行,副總統賀錦麗在講話中,稱讚范士丹是參議院內的巨人。

繼週三范士丹的靈柩移送到舊金山市府大樓供市民瞻仰後,舊金山市府週四為范士丹舉行追悼會,追悼會只對獲邀嘉賓開放,原定下午1點開始,但最終遲大約半小時,追悼會由舊金山市長布里德首先發言。

雖然過程中,艦隊週的藍天使飛行表演練習,不停打斷各個講者的發言,但飛行表演的聲音,可以說是別具意義。

布里德說︰「感謝范士丹市長於1981年將藍天使帶到舊金山。」

布里德表示,聯邦參議員雖然是范士丹的官方頭銜,加州人和世界各地的人都這樣認識她,但對舊金山來說,她是舊金山市長范士丹。

布里德表示,小時候看到范士丹,就認識到女性都可以成為市長,當她自己成為舊金山的第二位女市長時,范士丹總會給予她建議和賜予她力量,令女孩們可以追隨她的腳步。

追悼會上,亦播出總統拜登的預錄悼詞。

拜登說︰「她總是堅強、做好準備,嚴謹而富有同情心,她總是以正確的方式,為加州人和我們的國家服務,讓大眾的生活變得更好,並確保美國人在國內外,可以代表自由、透明和正義。」

在東灣奧克蘭(屋崙)出生,和在舊金山開展政治生涯的副總統賀錦麗在發言中,稱讚范士丹是參議院的巨人。

賀錦麗說︰「范士丹是加州的象徵,她是美國愛國者,參議院的巨人,也是任德龍和我的親密朋友。」

前聯邦眾議院議長普洛西和范士丹外孫女Eileen Mariano也相繼發言。

Mariano說︰「你的家人愛你,我們為你感到驕傲,我們想念你,你永遠是我的陽光。」

追悼會最後由舊金山女子合唱團唱出1936年音樂電影《San Francisco》的歌曲落幕。

