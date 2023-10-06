【全國新聞】有家長表示為孩子找新版COVID疫苗接種有困難

【KTSF 歐志洲報導】

新版的COVID-19疫苗剛推出，一些家長表示，在為孩子找疫苗方面有困難，而聯邦疾控中心（CDC）也表示將會停止發出疫苗卡。

目前在給民眾接種的新版COVID-19疫苗，針對的是早前流行的XBB.1.5變異株，，美國現在流行的是EG.5.1變異株，舊金山加大（UCSF）傳染病學專家陳子平指出，這兩種變異株沒有多大的分別。

陳子平醫生說︰「目前的新版疫苗和正在傳播的病毒變異株，看來一樣，所以疫苗不單能夠預防感染症狀、住院和死亡，也應該在一段時間內減低人們感染病毒。」

新版疫苗剛推出，什麼時候是最好的接種時間，陳子平醫生表示，最好是在10月底之前，冬天來臨前的6到8個星期，目前的染病率雖然有下降的趨勢，但人們在冬天的假期聚會，也會增加染病風險，可以接種疫苗的人，是6個月大以上的人，但是陳子平建議，65歲以上的年長人士，和免疫功能低下的民眾，應該接種新版疫苗，想避免染病後有長期病症，年輕人也應該接種新版疫苗。

陳子平醫生說︰「你要是年紀比較大，或免疫功能低的話，現在就應該接種新版疫苗，其他人則可以在月底之前接種，我們預估年底會有病例增加，即使現在的病例下降，但依照過去三年的情況來看，病例將會增加。」

然而，目前國內出現一些家長找不到疫苗的情況。

另外和疫苗有關的消息，Moderna正在研發結合COVID和流感的單一疫苗，公司表示，這種二價疫苗，提供強力的免疫保護，將展開最後階段的成年人臨床試驗，公司表示，希望在2025年之前能夠獲得當局發出的使用許可。

與此同時，聯邦疾控中心（CDC）則表示，將會停止發出新的疫苗卡。

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