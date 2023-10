【全國新聞】有家長表示為孩子找新版COVID疫苗接種有困難

【KTSF 歐志洲報導】

新版的COVID-19疫苗剛推出,一些家長表示,在為孩子找疫苗方面有困難,而聯邦疾控中心(CDC)也表示將會停止發出疫苗卡。

目前在給民眾接種的新版COVID-19疫苗,針對的是早前流行的XBB.1.5變異株,,美國現在流行的是EG.5.1變異株,舊金山加大(UCSF)傳染病學專家陳子平指出,這兩種變異株沒有多大的分別。

陳子平醫生說︰「目前的新版疫苗和正在傳播的病毒變異株,看來一樣,所以疫苗不單能夠預防感染症狀、住院和死亡,也應該在一段時間內減低人們感染病毒。」

新版疫苗剛推出,什麼時候是最好的接種時間,陳子平醫生表示,最好是在10月底之前,冬天來臨前的6到8個星期,目前的染病率雖然有下降的趨勢,但人們在冬天的假期聚會,也會增加染病風險,可以接種疫苗的人,是6個月大以上的人,但是陳子平建議,65歲以上的年長人士,和免疫功能低下的民眾,應該接種新版疫苗,想避免染病後有長期病症,年輕人也應該接種新版疫苗。

陳子平醫生說︰「你要是年紀比較大,或免疫功能低的話,現在就應該接種新版疫苗,其他人則可以在月底之前接種,我們預估年底會有病例增加,即使現在的病例下降,但依照過去三年的情況來看,病例將會增加。」

然而,目前國內出現一些家長找不到疫苗的情況。

另外和疫苗有關的消息,Moderna正在研發結合COVID和流感的單一疫苗,公司表示,這種二價疫苗,提供強力的免疫保護,將展開最後階段的成年人臨床試驗,公司表示,希望在2025年之前能夠獲得當局發出的使用許可。

與此同時,聯邦疾控中心(CDC)則表示,將會停止發出新的疫苗卡。

