【全國新聞】報告指今年美國COVID死亡病例9成是年長人士

October 6, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦疾控中心（CDC）週四發表的一份新報告指出，今年在國內死於COVID的人當中，9成是65歲以上的年長人士，當中有許多人完全沒有接種過疫苗。

根據CDC的統計，今年1月到8月之間，所有年齡層的住院病人人數，和去年同時期相比都有下降，但因為感染COVID病毒而入院的人當中，有63%是年齡在65歲或以上的人。

而所有病人當中，只有24%接種了最新的疫苗。

65歲或以上的人，佔了加護病房病人人數的61%，而近9成的死亡病例，也是來自這個年齡層的人。

美國有5,300萬人，屬於65歲或以上的這個年齡層，是美國人口的16%。

報告指出，現在全國每天還是有155人因為感染COVID而死亡，其中的大多數，超過70歲或免疫功能低下。

在65歲或以上的國人當中，只有43%接種了去年9月至今年5月推出的bivalent混合疫苗。

報告指出，從疫苗或是感染病毒所得到的免疫，會隨著時間減低，年長人士要是感染病毒而入院的話，需要住進加護病房、呼吸器輔助，甚至死亡的威脅也會更高。

CDC認為，今年冬天可能會有新一波疫情，所以建議所有年齡在6個月或以上的人，接種剛推出的新版疫苗。

報告也指出，截至目前，美國累計有114萬人死於COVID疫情，今年至今死亡病例的總數是52,000，CDC仍舊將COVID列為持續對人們公共健康的一種威脅。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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