【全國新聞】報告指今年美國COVID死亡病例9成是年長人士

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦疾控中心(CDC)週四發表的一份新報告指出,今年在國內死於COVID的人當中,9成是65歲以上的年長人士,當中有許多人完全沒有接種過疫苗。

根據CDC的統計,今年1月到8月之間,所有年齡層的住院病人人數,和去年同時期相比都有下降,但因為感染COVID病毒而入院的人當中,有63%是年齡在65歲或以上的人。

而所有病人當中,只有24%接種了最新的疫苗。

65歲或以上的人,佔了加護病房病人人數的61%,而近9成的死亡病例,也是來自這個年齡層的人。

美國有5,300萬人,屬於65歲或以上的這個年齡層,是美國人口的16%。

報告指出,現在全國每天還是有155人因為感染COVID而死亡,其中的大多數,超過70歲或免疫功能低下。

在65歲或以上的國人當中,只有43%接種了去年9月至今年5月推出的bivalent混合疫苗。

報告指出,從疫苗或是感染病毒所得到的免疫,會隨著時間減低,年長人士要是感染病毒而入院的話,需要住進加護病房、呼吸器輔助,甚至死亡的威脅也會更高。

CDC認為,今年冬天可能會有新一波疫情,所以建議所有年齡在6個月或以上的人,接種剛推出的新版疫苗。

報告也指出,截至目前,美國累計有114萬人死於COVID疫情,今年至今死亡病例的總數是52,000,CDC仍舊將COVID列為持續對人們公共健康的一種威脅。

