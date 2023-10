【有線新聞】

美國總統拜登的寵物犬涉多次咬傷人,被逐出白宮。

傳媒報道,拜登飼養的兩歲德國牧羊犬「司令」上周再咬傷一名特勤局人員,是過去一年第11宗。拜登與第一夫人吉爾曾尋求獸醫協助處理「司令」的行為問題但不成功,吉爾發言人證實「司令」已不在白宮,強調非常關心白宮和特勤人員的安全。

「司令」是拜登第二隻寵物犬因咬傷人被送走,現時第一家庭的寵物只餘下一隻貓。

