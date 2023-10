【KTSF 尹晉豪報導】

國家氣象局已將灣區的高溫警示延長至週六,灣區有多個縣開放避暑中心予市民避暑。

氣象部門表示,預計灣區週六下午氣溫仍將很高,根據氣象部門指,沿海地區最高氣溫,預計為華氏80至90度,內陸最高氣溫可達90至100度。

整個灣區與高溫相關疾病的風險從低到高不等,Santa Clara Valley週六的風險因素是最高。

氣象部門建議市民注意補充水分,並限制下午和傍晚的戶外活動,切勿將寵物或兒童留在車內,高溫警告將持續到週六晚上11點。

另一方面,Santa Clara, Alameda和Contra Costa縣部分避暑中心將持續開放至週六,市民可以到縣府網站查看開放時間。

