【灣區新聞】灣區捷運和Caltrain 10月有多個週末將暫停部分服務

【KTSF 毛皓延報導】

灣區捷運（BART）和Caltrain火車10月幾個週末的部分服務會暫停，當局指是為鐵路電氣化做準備，和清理路軌周邊有潛在危險的樹木。

Caltrain火車表示，本週末7日至8日，和下個週末14至15日，來往舊金山（三藩市）和Millbrae的列車會暫停服務，以進行鐵路的電氣化工程。

Caltrain會提供巴士接載服務，來往舊金山和Millbrae，但鼓勵乘客轉乘其他公共交通工具，例如捷運（BART）。

Caltrain表示，這兩個週末參與艦隊週活動，或要去舊金山Chase Center的民眾，可以在Millbrae站轉乘捷運（BART），而要去南灣的市民，就可以乘搭BART到Millbrae站，然後再轉乘Caltrain火車。

當局指，2023年還有大約9個週末，會因為同樣理由而暫停部分服務，預計電氣化的列車會在明年秋季開始接載乘客。

另一方面，捷運在下個週末14至15日，還有月底28至29日的週末，來往Pleasant Hill和Concord的列車會暫停服務，以便當局在冬季的極端天氣到來前，清理一些路軌周邊有潛在危險的樹木。

當局會分別在Pleasant Hill和Concord站提供免費穿梭巴士，又呼籲市民要有準備可能有最多半小時的延誤，建議要去舊金山又不想乘搭穿梭巴士的市民，在Pleasant Hill上車。

BART又指，在列車暫停服務期間，原本11點48分開出的最後一班由Antioch駛往Concord的列車將取消，建議市民乘搭早一班11點28分的班次。

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