【灣區新聞】灣區捷運和Caltrain 10月有多個週末將暫停部分服務

【KTSF 毛皓延報導】

灣區捷運(BART)和Caltrain火車10月幾個週末的部分服務會暫停,當局指是為鐵路電氣化做準備,和清理路軌周邊有潛在危險的樹木。

Caltrain火車表示,本週末7日至8日,和下個週末14至15日,來往舊金山(三藩市)和Millbrae的列車會暫停服務,以進行鐵路的電氣化工程。

Caltrain會提供巴士接載服務,來往舊金山和Millbrae,但鼓勵乘客轉乘其他公共交通工具,例如捷運(BART)。

Caltrain表示,這兩個週末參與艦隊週活動,或要去舊金山Chase Center的民眾,可以在Millbrae站轉乘捷運(BART),而要去南灣的市民,就可以乘搭BART到Millbrae站,然後再轉乘Caltrain火車。

當局指,2023年還有大約9個週末,會因為同樣理由而暫停部分服務,預計電氣化的列車會在明年秋季開始接載乘客。

另一方面,捷運在下個週末14至15日,還有月底28至29日的週末,來往Pleasant Hill和Concord的列車會暫停服務,以便當局在冬季的極端天氣到來前,清理一些路軌周邊有潛在危險的樹木。

當局會分別在Pleasant Hill和Concord站提供免費穿梭巴士,又呼籲市民要有準備可能有最多半小時的延誤,建議要去舊金山又不想乘搭穿梭巴士的市民,在Pleasant Hill上車。

BART又指,在列車暫停服務期間,原本11點48分開出的最後一班由Antioch駛往Concord的列車將取消,建議市民乘搭早一班11點28分的班次。

